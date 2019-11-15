اليابان | جيل الإنترنت يثق في التلفزيون أكثر!

مجتمع 15/11/2019

لا يبدو أن جيل الإنترنت في اليابان يثقون كثيرا في المعلومات التي يكون مصدرها الشبكة العنكبوتية، مقارنة بالمعلومات التي يكون مصدرها التلفزيون.

وجد استطلاع للرأي حول الوعي الإعلامي أجرته مؤسسة نيبون أن اليابانيين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا يحصلون بشكل أساسي على معلوماتهم من التلفزيون، والذي تم اختياره من قبل 82.1٪ من المشاركين. هذه النتيجة تفوق بكثير الخيارات الثلاثة التالية: وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 47.1 ٪، مواقع الأخبار بنسبة 45.1 ٪، والفيديو ومواقع الإنترنت بنسبة 36.4٪.

لا يزال للتلفزيون تأثير كبير على الشباب اليابانيين، على الرغم من التقارير التي تفيد بأنهم يشاهدونه بشكل أقل في السنوات الأخيرة. وعلى العكس، سجلت الصحف والمجلات والإذاعة نسبة أقل من 20٪.

كما سئل المشاركون عن أي من هذه الوسائل يثقون بها أكثر من غيرها. تم اختيار التلفزيون والصحف من قبل أعلى النسب من المجيبين لتقديم معلومات موثوقة للغاية، بنسبة 26.2٪ و25.7٪ على التوالي. كانت هذه النتائج أكثر من ضعف النتائج للوسائل الأخرى. قال من 5 إلى 10٪ فقط من المشاركين أن وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الأخبار أو مواقع الفيديو تعد مصادر موثوق بها للغاية للمعلومات، على الرغم من شعبيتها.

في حين أن وسائل الإعلام التقليدية، كما يتضح مقل البث التلفزيوني والصحف المطبوعة، تتلاشى حيث يستخدم المزيد والمزيد من الناس وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعتبر أكثر موثوقية فيما يتعلق بنقل الأخبار.

Advertisements

عندما سئلوا عما إذا كانوا يشكون في موثوقية المعلومات التي يكون مصدرها الإنترنت، أجاب 84.1٪ من المستجيبين بنعم، وقال 56.6٪ إن القوانين ضرورية للتعامل مع الأخبار المزيفة. وشملت الأسباب المقدمة أن الأخبار المزيفة يمكن أن تنتهك حقوق الناس، تتسبب في اضطراب اجتماعي، وتنشر شائعات ضارة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)