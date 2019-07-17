اليابان | 10 نصائح هامة تعرف عليها قبل السفر إلى اليابان

1- اللغة الإنكليزية

على الرغم من أن اللغة الإنكليزية جزء من التعليم الإلزامي، إلا أنه في معظم الحالات لا يتحدث اليابانيون اللغة الإنكليزية بالشكل الذي تتوقعه، وهو ما يتسبب بالصدمة لبعض الزوار الذين لديهم تخيل أو تصور مختلف عن اليابان والشعب الياباني. علاوة على ذلك، عادة ما تنخفض قدرات الأشخاص في التحدث باللغة الإنكليزية كلما ابتعدت عن المدن والوجهات السياحية الرئيسية مثل طوكيو، أوساكا، وكيوتو. فغالبية سكان المناطق الريفية والبعيدة عن صخب المدن هم كبار السن.

لكن لا تقلق، سيبذل معظم الأشخاص الذين ستقابلهم قصارى جهدهم لمساعدتك، كما ستجد بعض المكاتب التي توفر المعلومات للزوار باللغة الإنكليزية في المناطق السياحية الشهيرة، مثل هاراجوكو، أساكوسا في طوكيو. وربما من الأفضل أيضا تعلم بعض الكلمات اليابانية البسيطة والمفيدة قبل أو أثناء رحلتك، حتى تسهل على نفسك الأمور، وتستمتع برحلتك دون مشاكل أو تعقيدات.

توجد قوائم باللغة الإنكليزية في المطاعم والمقاهي المعروفة، وكذلك اللافتات في الشوارع ووسائل النقل العام مثل الحافلات والمترو. على سبيل المثال توفر كافة خطوط القطارات على مستوى اليابان إرشادات باللغة الإنكليزية وأسماء المحطات داخل عربات القطار. إذا تهت أو شعرت بأن هناك خطب ما لا تتردد في طلب المساعدة من العاملين في المحطات أو موظفي الأمن.

قائمة باللغة الإنكليزية في مطعم كاري حلال في طوكيو.

2- النقود والبطاقات الائتمانية

لا توجد حدود لمدى القيمة من النقود المسموح بإدخالها أو إخراجها من اليابان. إلا أنه وفي حالة نقلك (أي عملة، شيك، أوراق مالية، أو أية نقود أخرى) تتجاوز قيمتها مليون ين بالعملة اليابانية من أو إلى اليابان فإنه يتوجب عليك أن تكمل نموذج إعلان للجمارك.

على الرغم من أن المتاجر والمطاعم وغيرها من الشركات التجارية عادة ما تقبل البطاقات الائتمانية، إلا أن اليابان لا تزال مجتمعًا يعتمد على النقود أو الأموال السائلة إلى حد كبير. لذلك من الأفضل أن تحضر نقود كاش معك، ولكن إذا نفدت فلا تقلق. عادة ما تقبل أجهزة الصراف الآلي في المتاجر، بما في ذلك Seven Eleven وLawson و Family Mart البطاقات الدولية. ويوجد ما يزيد على 14,700 جهاز ATM تابع لسيفن بنك وموجودة داخل محلات الكومبيني سيفن إليفن في كل مكان في اليابان والخدمات مقدمة لمدة 24 ساعة يوميا باللغات الإنكليزية والكورية والصينية والبرتغالية.

ضع في اعتبارك أنه سيتعين عليك الدفع نقدًا عند شرائك تذاكر وسائل النقل العام، بما في ذلك تذاكر المترو والقطارات والحافلات.

ماكينة الصراف الآلي (يمين)، ماكينة شراء التذاكر وشحن بطاقات القطارات في اليابان.

3- وسائل النقل والمواصلات العامة

ما لم تكن قد استأجرت سيارة، فمن المحتمل أن تستخدم كمية كبيرة من وسائل النقل والمواصلات العامة للسفر والتنقل في جميع أنحاء اليابان، حيث يجد الكثير من الناس القطارات اليابانية خاصةً نظيفة، دقيقة، وسهلة الاستخدام.

أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن الركاب يتبعون آداب السلوك اليابانية التي تحافظ على شعور الآخر. عند استقلالك القطار، امتنع عن التحدث على هاتفك الجوال، التحدث بصوت عالٍ، تناول المشروبات والأطعمة، وتشغيل الموسيقى دون سماعات رأس أو حتى استخدام السماعات مع تسرب الصوت منها مما يتسبب في مضايقة الناس خاصة في حالة ازدحام القطارات.

يرجى ملاحظة أن هناك مقاعد ذات أولوية مخصصة للركاب من كبار السن، المرضى، ذوي الاحتياجات الخاصة، والحوامل. إذا كنت تجلس في أحد هذه الأماكن عندما يجلس شخص ما، فمن المهذب واللطيف أن تتخلى عن مقعدك له.

تعتمد اليابان في الأساس على القطارات كوسيلة مواصلات رئيسية تربط المدينة وكذلك المدن اليابانية بعضها ببعض.

4- قف وامشي على اليسار

حركة المشاة في الخارج وفي المحطات عادة ما تكون منظمة للغاية. عند المشي على الأرصفة والسلالم وركوب السلالم المتحركة، تأكد من أن تكون على الجانب الأيسر للسماح بتدفق أكثر سلاسة للحركة. سترى علامات في محطات النقل العام الرئيسية تطلب من المشاة القيام بذلك باللغة اليابانية والإنكليزية.

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الاستثناء من ذلك هو أوساكا، حيث يجب أن تقف على الجانب الأيمن على السلالم المتحركة.

5- ارتداء أحذية سهلة الخلع

من المعتاد خلع الحذاء عند دخول المنازل في اليابان. هناك العديد من الحالات التي يجب عليك فيها خلع حذائك، بما في ذلك عند دخول المعابد والأضرحة وحتى بعض المطاعم. بسبب هذا، ربما من الأفضل انتعال الأحذية التي يمكنك خلعها وارتدائها بسهولة حتى لا ترهق نفسك. ربما الأحذية الرياضية سهلة الاستخدام والمريحة وهي خيار عملي لجميع أنواع الطقس.

6- لا داعي للإكرامية أو البقشيش

تشتهر اليابان بحسن ضيافتها وخدمة العملاء بشكل مميز، مما يسهل عليك التعامل أثناء زيارتك لها. ومع ذلك، هذه الخدمة عالية الجودة مجانية، فأنت لا تحتاج إلى دفع مقابل إلى المطاعم أو موظفي الفنادق أو غيرهم من العمال الذين يساعدونك أثناء رحلتك. تعكس الأجور والأسعار مكون الخدمة في اليابان، لذا لا داعي للقلق.

يرجى العلم أن بعض المطاعم الفاخرة قد تضيف رسوم خدمة إضافية على فاتورتك في النهاية.

7- شوارع نظيفة خالية من صناديق القمامة!

أول شيء تلاحظه عند تجولك في شوارع اليابان المحتفلة هو النظافة التي يتم الحفاظ عليها جيدًا، على الرغم من وجود عدد قليل وأحيانا انعدام صناديق القمامة، ويقال إن السبب وراء ذلك يعود إلى الخوف من العمليات الإرهابية بعد حادثة غاز السارين التي قامت بها جماعة أوم شينريكيو المتطرفة في التسعينات من القرن الماضي. أثناء الزيارة، قد تحاول تناول مشروبات مختلفة ووجبات خفيفة ووجبات خارجية أو أثناء الحركة، ولكن كيف تتخلص من القمامة الخاصة بك إذا لم يكن هناك صندوق للقمامة؟

صناديق القمامة داخل محطات القطارات والمترو، والتي يمكن رؤية ما بداخلها للحماية من العمليات الإرهابية.

أحد الحلول هو تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات في المكان الذي اشتريت منه. إذا نسيت القيام بذلك، فقد تضطر إلى الانتظار حتى تصل إلى وجهتك التالية أو السكن للتخلص من النفايات الخاصة بك، لأن صناديق القمامة في الشارع نادرة بشكل كبير.

أيضا، ضع في اعتبارك أن اليابان تفرز وتقسم النفايات وفقا لشروط دقيقة، فإذا كان لديك زجاجة مشروبات بلاستيكية أو علب أو نفايات ورقية، فتأكد من التخلص منها في الحاوية أو الصندوق المناسب.

8- استخدام خزائن الأغراض

جزء من متعة السفر للعديد من الناس هو التسوق. إذا كنت تخطط لشراء بعض الهدايا والتذكارات ولكنك غير متأكد مما يجب القيام به مع أمتعتك الإضافية لبقية اليوم، ففكر في استخدام خزائن الأغراض المنتشرة في محطات القطار وحولها والأماكن السياحية بشكل عام. وتوجد خزائن بأحجام مختلفة من الصغيرة وحتى الكبيرة التي من الممكن أن تضع بها حقيبة سفر كبيرة الحجم. يرجى ملاحظة أنه في عطلة نهاية الأسبوع والأعياد، قد يكون من الصعب العثور على خزائن متاحة في المحطات الرئيسية في المدن الكبرى، مثل محطات طوكيو وشيبويا. ومع ذلك، إنه لشعور عظيم أن تكون يديك خالية من الأمتعة عند ذهابك في رحلة لمشاهدة المعالم السياحية في اليابان.

خزائن الأغراض والتي تتواجد ف داخل وخارج محطات القطار والمترو وفي الأماكن السياحية.

9- أي وقت هو الوقت المناسب للزيارة!

التغيرات الموسمية في اليابان متميزة جدا. فكل موسم له طبيعته الخاصة والشيء الذي ميزه عن باقي المواسم، فمثلا في الربيع تجد أزهار الساكورا الشهيره، في الصيف موسم الألعاب النارية المميزة التي يمكن مشاهدتها في كافة أنحاء اليابان، وفي الخريف تكتسي البلاد باللون الأصفر والأحمر مع تساقط أوراق الأشجار ويصبح الطقس منعشا، أما في الشتاء ومع اقتراب موعد أعياد الميلاد تكتسي الساحات العامة والشوارع في اليابان بمجسمات أشجار عيد الميلاد والزينة والأضواء المبهرة. وتخطف طوكيو الأنظار دائماً بفضل أضوائها الساحرة وأجوائها الرومانسية. كما يجلب الشتاء سماء صافية وثلجًا مثاليًا لممارسة الرياضات الشتوية في المناطق الشمالية والجبلية.

موسم أزهار الساكورا رائع من أروع المواسم في اليابان. ومع ذلك، لا تقلق إذا لم تتمكن من المجيء في الربيع. هناك الكثير لتجربة طوال العام، من الاختلافات في المواسم إلى الأحداث والثقافية والمهرجانات وغير ذلك. ضع في اعتبارك أن الطقس ودرجات الحرارة تختلف اختلافًا كبيرًا، لذا كن مستعدًا بالزي المناسب.

اليابان خلال فصول السنة المختلفة.

10- اليابان آمنة للمسافرين بشكل منفرد

تحتل اليابان مكانة عالية باستمرار بسبب سلامتها نظرًا لانخفاض معدل الجريمة، حيث تراجع عدد الجرائم في اليابان للعام الخامس عشر على التوالي في عام 2018. سترى تلاميذ المرحلة الابتدائية الصغار يمشون ويستقلون القطارات وحدهم دون أدنى مشكلة. كما تشتهر اليابان بأنها البلد الذي لا يضيع فيه شيء، وإذا فقدت حقيبتك أو محفظة نقودك أو هاتفك المحمول فليس غريبا أن تعود إليك مقتنياتك كما هي في الكثير من الأحيان. ومع ذلك من الأفضل أن تنتبه دائما لمقتنياتك حتى تقضي عطلة رائعة دون مشاكل.

(إعداد قسم التحرير في nippon.com، صورة العنوان من بيكستا)