اليابان | أهم أحداث شهر أبريل 2019

1

الحكومة اليابانية تعلن عن اسم الحقبة الإمبراطورية الجديدة التي تبدأ بتولي ولي العهد الأمير ناروهيتو عرش البلاد في الأول من مايو أيار وهو “ريوا”. والاسم الجديد مستمد لأول مرة من مجموعة من الأشعار اليابانية القديمة (مانيوشو) بدلا من الأسماء السابقة التي كانت تستمد من نصوص صينية، وقال خبراء إن ذلك يعكس سياسات آبي التي تؤكد على المشاعر الوطنية.

مسح تانكان الذي يجريه لبنك اليابان المركزي يظهر تراجع الشعور السائد تجاه الأعمال بين كبريات الشركات اليابانية المصنعة بمقدار 7 نقاط عن التقرير السابق إلى +12عائدًا إلى الانخفاض بعد أن ظل مستقرًا في ديسمبر/ كانون الأول.

3

تويوتا موتور تقول إنها ستمنح شركات أخرى لصناعة السيارات 23740 براءة اختراع لقطع الغيار والنظم المرتبطة بالهايبريد ومن بينها الموتورات الكهربائية ووحدات التحكم في القدرة. وتخطط تويوتا أيضا لإمداد الشركات المنافسة لها العاملة في مجال صناعة السيارات بالدعم الفني. وتأمل الشركة في أن يحفز هذا التحرك المزيد من شركات صناعة السيارات على إنتاج سيارات هايبريد. ومن المحتمل أن يساعد ذلك في تقليل تكاليف الإنتاج الخاصة بالسيارات الكهربائية بالكامل، والتي تشترك مع سيارات الهايبريد في مكونات رئيسية.

4

ممثلو الادعاء في اليابان يلقون القبض على رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن للمرة الرابعة بتهمة محاولة التربح بما يعادل خمسة ملايين دولار على حساب نيسان وهو ما ربطته تقارير إعلامية بمدفوعات قدمتها نيسان لشركة عمانية. وقال ممثلو الادعاء في طوكيو إن غصن تسبب في حدوث خسائر لنيسان بخمسة ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو/ تموز 2018 بهدف التربح في خرق لواجباته القانونية لنيسان. وفي اجتماع استثنائي عقد في 8 أبريل/ نيسلن ، وافق مساهمو نيسان على إقالة غصن ومساعده السابق جريج كيلي من مجلس الإدارة. في 9 أبريل/ نيسان، أصدر محامو غصن شريط فيديو سجله أثناء خروجه بكفالة على ذمة القضية، مؤكدين براءته من جميع التهم.

الفيديو الذي سجله كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور السابق، والذي تم عرضه على الصحافة في مؤتمر صحافي في 9 أبريل/ نيسان 2019. جيجي برس.

وكالة الفضاء اليابانية تعلن بأن المسبار “هايابوسا-2″ الياباني، قد أحدث فوهة اصطناعية لجمع عينات من كويكب “ريوغو”. وستقوم كاميرا خاصة بتصوير تلك العملية. أما المسبار فسينتقل إلى طرف معاكس للكويكب للحيلولة دون إصابته بشظايا ناتجة عن الانفجار. ويأمل العلماء بأن يكتشف المسبار الذي سيهبط، في مايو/ أيار ، على سطح الكويكب في داخل الحفرة، صخورا حفظت في حالة جيدة منذ تشكل المنظومة الشمسية. ويتوقع أن تتضمن تلك الصخور آثارا من الماء والمواد العضوية التي ستساعد العلماء في حل سر انتشار الحياة في الكون.

عضوي أوساكا إيشين نو كاي ماتسوي إيشيرو ويوشيمورا هيروفومي يتبادلان مراكزهما في أوساكا، حيث انتقل ماتسوي من المحافظ إلى عمدة المدينة ويوشيمورا في الاتجاه المعاكس. واعتبرت خطة الحزب لرفع أوساكا إلى عاصمة قضية رئيسية في الانتخابات.

9

وزير المالية آسو تارو يعلن عن تصميمات جديدة للعملة اليابانية سيبدأ طرحها والعمل بها بداية من النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في أبريل/ نيسان 2024. وسيكون تغيير التصميم الأول منذ عام 2004. وستظهر على فئة 10000 ين من العملة الورقية صورة إيئيتشي شيبوساوا، وهو رائد صناعي واسع الشهرة في تاريخ اليابان الحديث. وهو يعرف بـ”أبو الرأسمالية اليابانية”. أما على الجانب الآخر من ورقة العملة فستظهر صورة لمبنى محطة طوكيو للقطارات. وستظهر على فئة 5000 ين من العملة الورقية صورة أوميكو تسودا، وهي رائدة في تعليم المرأة في اليابان. وهي مؤسسة جامعة تسودا في طوكيو. وعلى فئة 1000 ين من العملة الورقية ستظهر صورة لعالم الجراثيم شيباسابورو كيتاساتو. وهو مطور علاج الكزاز. وعلى الجانب الآخر ستظهر صورة للعمل الفني “موجة كاناغاوا العظيمة” لنابغة الطباعة بقوالب الخشب كاتسوشيكا هوكوساي وهي واحدة من أشهر أعمال الطباعة بقوالب الخشب في العالم. ومن المتوقع أن تطرح الأوراق النقدية للتداول في حوالي عام 2024، وستتضمن صورا فراغية وغيرها من التقنيات الحديثة لمنع التزوير. وسيتم أيضا إعادة تصميم العملة المعدنية لفئة 500 ين في حوالي عام 2021.

تحطم طائرة مقاتلة طراز “إف-35″ تابعة لسلاح الجو الياباني في المحيط الهادئ خلال رحلة تدريب ليلية، والعثور على أجزاء من حطامها. وقالت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، إن طائرة شبح طراز “إف-35 إيه”، اختفت من على شاشات الرادار أثناء تحليقها قبالة الساحل الشرقي في مقاطعة أوموري، قبل العثور على أجزاء من الحطام. وأشارت إلى أن الطيار لا يزال في عداد المفقودين وهو في الأربعينيات من عمره.

10

الحكومة اليابانية ترفع جزئيًا أمر الإخلاء في مدينة أوكوما بالقرب من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية. هذا هو أول عملية رفع لأمر الإخلاء في أي من المدينتين – أوكوما وفوتابا – حيث توجد المحطة النووية.

الوزير المسؤول عن دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020 ساكورادا يوشيتاكا يصرح في حفل لعضو مجلس النواب تاكاهاشي هيناكو إن إعادة انتخابه أهم من إعادة الإعمار بعد زلزال شرق اليابان الكبير. وقد تحمل ساكورادا مسؤولية تصريحه الذي جرح مشاعر الناس وقد استقالته لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والذي قبلها بدوره.

مجموعة دولية من العلماء إنها نجحت في التقاط أول صورة على الإطلاق لثقب أسود. والثقب الأسود هو جسم فلكي له قوة جاذبية كبيرة جدا لا يمكن لشيء أن يفلت منها ولا حتى الضوء. فقد قدم علماء من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى نتائج مشروعهم الذي نفذ في 6 مقرات حول العالم بشكل متزامن. وقد نشر علماء الفلك صورة ثقب أسود يقع في مركز مجرة M87 التي تبعد نحو 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

البروفيسور هونما ماريكي من المرصد الوطني الفلكي لليابان يتحدث في مؤتمر صحفي في طوكيو حول أبحاث الثقب الأسود في 10 أبريل/ نيسان 2019.

11

هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية تصدر حكماً نهائياً يقضي بإلغاء حكم هيئة تسوية المنازعات الأدنى بأن حظر كوريا الجنوبية على المنتجات السمكية من بعض المحافظات اليابانية بعد حادث فوكوشيما النووي عام 2011 كان تمييزًا غير عادل. مما يعني أن كوريا الجنوبية ستستمر في سوف تستمر في حظر استيراد المنتجات اليابانية.

12

شركة سوزوكي موتور تعلن عن احتمال استدعاء 2 مليون سيارة بسبب فضيحة متعلقة بفحوصات ما قبل الشحن. ومن المتوقع أن يكلف الشركة مثل هذا استدعاء حوالي 80 بليون ين (حوالي 714 مليون دولار أمريكي)، بحسب تعليقات رئيس الشركة. واتسع نطاق فضيحة الفحوصات المعيبة ليشمل المكابح وعداد السرعة وفقًا لتقارير التحقيقات التي سلمتها الشركة لوزارة النقل والطرق. وأوضحت التقارير أن الفحوصات المعيبة استمرت من يونيو/ حزيران عام 1989 حتى يناير/ كانون الثاني العام الجاري.

15

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المعروفة باسم تبيكو تبدأ العمل لإزالة الوقود النووي المستهلك من المفاعل رقم 3 في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية.

16

اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية 2020 تعلن عن الجدول الزمني الكامل لدورة الألعاب الأولمبية. لتقليل تأثير حرارة الصيف القوية في طوكيو، تم تبكر بداية الماراثون ساعة واحدة ليبدأ في الساعة 6:00 صباحًا.

اليابان والولايات المتحدة تستكملان الجولة الأولى من المحادثات التجارية في واشنطن. وقد بدأ الجانبان في التفاوض على إلغاء أو تخفيض التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية والسيارات، ويتفقان أيضًا على مناقشة التجارة الإلكترونية وغيرها من جوانب التجارة الرقمية.

18

الإمبراطور أكيهيتو، يرافقه الإمبراطورة ميتشيكو، يتحدث عن تنازله المخطط عن العرش في حفل أقيم في ضريح إيسي في محافظة ميئ.

21

هزيمة المرشحين المدعومين من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في انتخابات فرعية لمجلس النواب والتي ينظر إليها على أنها تقدم مؤشرات مسبقة لانتخابات مجلس الشيوخ هذا الصيف. فازت ممثلة نيبون إيشين نو كاي، فوجيتا فوميتكي، في الدائرة الثانية عشرة في أوساكا، في حين تم انتخاب يارا توموهيرو المدعومة من المعارضة في الدائرة الثالثة لأوكيناوا.

24

وفاة كويدي يوشيو مدرب المسافات الطويلة الذي ساعد في تدريب أفضل المتسابقين بما في ذلك تاكاهاشي ناوكو الحاصل على الميدالية الذهبية في سباق الماراثون عام 2000، عن عمر يناهز الثمانين عاما.

25

الإفراج عن كارلوس غصن بكفالة للمرة الثانية، وقد بلغت قيمة الكفالة 500 مليون ين (4.5 مليون دولار)، وذلك بعد أقل من شهر على إعادة اعتقاله بتهم جديدة. وسبق إطلاق سراح غصن، بكفالة من قبل محكمة في طوكيو، أوائل مارس/آذار الماضي، بعد أن قضى 108 أيام في السجن. ومنذ اعتقاله للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تم إقالة غصن من منصبه في كرئيس لشركتي “نيسان” و”ميتسوبيشي”، فيما استقال من منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس لمجلس إدارة شركة رينو.

30

الإمبراطور أكيهيتو يتنحى رسميا عن العرش في مراسم قصيرة أقيمت بالقصر الإمبراطوري.

