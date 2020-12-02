الكهرباء يعيد الزوراء الى دوامة التعادلات

2020-12-02 | 16:06
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في مباراة شهدت دقيقة صمت على روح المدرب كريم سلمان على ملعب كربلاء الدولي، فرض التعادل الايجابي 1-1 كلمته على مباراة الزوراء والكهرباء ضمن لقاءات الاسبوع السادس من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
الكهرباء افتتح التسجيل أولاً عن طريق اللاعب مرتضى هديب في الدقيقة 16، لكن الزوراء انتفض بعدها واستطاع ان يسجل ثنائية عن طريق مهند عبد الرحيم في الدقيقة 35 وحسين علي في الدقيقة 36.
ولم يرضَ الكهرباء ان ينتهي الشوط الاول وهو متأخر بالنتيجة، حيث تمكن من تعيدلها عن طريق اللاعب محمد ابراهيم في الدقيقة 40 من اللقاء.
الزوراء وجد نفسه في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما وصل الكهرباء الى النقطة السابعة في المركز التاسع.
ولم يرضَ الكهرباء ان ينتهي الشوط الاول وهو متأخر بالنتيجة، حيث تمكن من تعيدلها عن طريق اللاعب محمد ابراهيم في الدقيقة 40 من اللقاء.
الزوراء وجد نفسه في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما وصل الكهرباء الى النقطة السابعة في المركز التاسع.
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