هرباً من 'الحجز'.. وطني السلة في مطار المنامة قبل 9 ساعات من موعد الطائرة

وفور وصوله الى البحرين مطلع الاسبوع الماضي، اعرب وفد المنتخب الوطني عن استياءه من معاملة الجانب البحريني بعدما فرض عليه حجراً قاسياً منعه من مزاولة تدريباته وونتائج الفحوص التي اشارت الى اصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا ، رغم تأكيدات اللاعبين بعدم اصابتهم.وقال رئيس الاتحاد العراقي بكرة السلة حسين العميدي في حديث للسومرية نيوز، إن "وفد المنتخب الوطني يتواجد في مطار البحرين منذ الساعة العاشرة صباحاً".

واوضح ان "الوفد تواجد في المطار مبكراً بالرغم من ان موعد إقلاع الطائرة عند الساعة السابعة للخلاص من السجن القسري والحجر".

وبين العميدي، أن "اللاعبين علي حاتم وحسان علي وذو الفقار فاهم، مستمرون بالحجر الصحي لاصابتهم بفيروس كورونا وسيعودون الى العراق في الخامس من الشهر المقبل".



يذكر ان المنتخب الوطني خسر أمام البحرين بنتيجة 95-93 وامام لبنان بنتيجة 78-69.