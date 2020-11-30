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هرباً من 'الحجز'.. وطني السلة في مطار المنامة قبل 9 ساعات من موعد الطائرة

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2020-11-30 | 16:25

هرباً من

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يتجه بعد قليل وفد المنتخب الوطني بكرة السلة، الى العاصمة بغداد بعد خوضه مباراتين في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021.
وفور وصوله الى البحرين مطلع الاسبوع الماضي، اعرب وفد المنتخب الوطني عن استياءه من معاملة الجانب البحريني بعدما فرض عليه حجراً قاسياً منعه من مزاولة تدريباته وونتائج الفحوص التي اشارت الى اصابة ثلاثة لاعبين بفيروس ، رغم تأكيدات اللاعبين بعدم اصابتهم.

وقال رئيس الاتحاد العراقي بكرة السلة حسين العميدي في حديث للسومرية نيوز، إن "وفد المنتخب الوطني يتواجد في مطار البحرين منذ الساعة العاشرة صباحاً".

واوضح ان "الوفد تواجد في المطار مبكراً بالرغم من ان موعد إقلاع الطائرة عند الساعة السابعة للخلاص من السجن القسري والحجر".

وبين العميدي، أن "اللاعبين علي حاتم وحسان علي وذو الفقار فاهم، مستمرون بالحجر الصحي لاصابتهم بفيروس كورونا وسيعودون الى العراق في الخامس من الشهر المقبل".


يذكر ان المنتخب الوطني خسر أمام البحرين بنتيجة 95-93 وامام لبنان بنتيجة 78-69.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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