انطلاق أعمال مشروع طريق الحج البري بطول 239 كم

اعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الاثنين، عن انطلاق مشروع طريق الحج البري بطول 239 كم.
وقال مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "بدء مشروع طريق الحج البري الذي يربط العراق بالسعودية عبر مدينة النجف بطول 239 كم، فضلا عن فتح مناطق للتبادل التجاري"، مشيرا الى ان "هذا الطريق سيسهم في تطوير الواقع الزراعي والصناعي والتجاري ومشاريع السكنية في النجف".
وبين المحافظ ان "مشروع طريق الحج البري الذي يبدأ من ساحة المظفر المحال من وزارة الاسكان والاعمار توقف بسبب الازمات المالية التي مرت بالبلاد، واليوم انطلقت الاعمال ميدانيا لتعبيد المرحلة الاولى بواقع 50 كم".
ووفقا للبيان فإن "المشروع يضم مجسرا في وادي حسب بطول 288 متراً بمواصفات عالية فضلا عن القناطر الصندوقية"، مشيرا الى ان "الحكومة المحلية ستتابع مراحل العمل وستحرص على اكماله لما له من فوائد كبيرة على المدينة".
وتابع الياسري في بيانه، أن "المشروع سيسهم في انعاش الحالة التجارية والاقتصادية للمحافظة فضلا عن انعاش المناطق الزراعية والصناعية والسكانية في المناطق التي يخترقها الطريق وفي مقدمتها ناحية الشبكة الحدودية".
وبين المحافظ ان "مشروع طريق الحج البري الذي يبدأ من ساحة المظفر المحال من وزارة الاسكان والاعمار توقف بسبب الازمات المالية التي مرت بالبلاد، واليوم انطلقت الاعمال ميدانيا لتعبيد المرحلة الاولى بواقع 50 كم".
ووفقا للبيان فإن "المشروع يضم مجسرا في وادي حسب بطول 288 متراً بمواصفات عالية فضلا عن القناطر الصندوقية"، مشيرا الى ان "الحكومة المحلية ستتابع مراحل العمل وستحرص على اكماله لما له من فوائد كبيرة على المدينة".
وتابع الياسري في بيانه، أن "المشروع سيسهم في انعاش الحالة التجارية والاقتصادية للمحافظة فضلا عن انعاش المناطق الزراعية والصناعية والسكانية في المناطق التي يخترقها الطريق وفي مقدمتها ناحية الشبكة الحدودية".
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