مسؤول سوداني يكشف تفاصيل زيارة الوفد الإسرائيلي

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان، محمد الفكي سليمان، إن زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان الأسبوع الماضي كانت ذات "طبيعة عسكرية بحتة، وليست زيارة سياسية"، كاشفاً عن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية، وناقش اللقاء قضايا في جوانب محددة.

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام سودانية، قال المتحدّث باسم مجلس السيادة في مقابلة له، اليوم الأحد، إن "الوفد الإسرائيلي بدأ زيارته للسودان بزيارة منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقى فيها بعسكريين، لكن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين السودان وإسرائيل".



ونفى المسؤول السوداني الحديث الدائر حول إدارة المكون العسكري في مجلس السيادة لملف التطبيع مع إسرائيل بعيداً عن المكون المدني، وقال: "هذا الحديث غير صحيح، فكل أعضاء مجلس السيادة المدنيين والعسكريين مشاركون في ملف التطبيع، إضافة إلى وزارة الخارجية.. لكن أعتقد أن الملف لم يكتمل بعد حتى تُنشر كل تفاصيله".

