انباء عن اقالة قائد شرطة ذي قار

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "هناك انباء عن اقالة الوائلي من منصب قائد شرطة ذي قار".

من جانبه، اشار مدير العلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الى "تعيين اللواء عودة سالم عبود قائداً لشرطة محافظة ذي قار".



وقبيل ذلك افاد مصدر امني، بان حصيلة الاشتباكات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية بلغت قتيلين اثنين واكثر من ٥٠ مصابا.

ومساء اليوم، افاد مصدر امني، الجمعة، ان عددا من خيم المعتصمين احترقت بعد اندلاع شجار في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.