دعوة نيابية لتشكيل 'غرفة عمليات' لمواجهة 'الفيضانات'

ووجه لسهلاني في بيان تلقته الخليج 365، بـ"شكيل غرفة عمليات خاصة لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة وذلك حسب ما تشير توقعات الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية".

و طالب بـ"ضرورة مشاركة جميع الوحدات الإدارية في المحافظات إضافة لدوائر البلديات والمجاري والموارد المائية والكهرباء، إضافة لدوائر الدفاع المدني".



واشار السهلاني ان "غرفة العمليات يجب ان تأخذ على عاتقها توحيد الجهود بين كافة الدوائر الحكومية الخدمية أثناء هطول كميات كبيرة من الأمطار عبر توجيه الجهد الهندسي الى أماكن الخلل بالاعتماد على الجهد الذاتي لتلك الدوائر في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المحافظات".

وشدد على "ضرورة وضع خطة آنية عاجلة للقيام بحملة لصيانة شبكات الصرف الصحي فضلاً عن تجهيز محطات الرفع بمولدات الطاقة".

ودعا رئيس لجنة الخدمات النيابية الى "ايلاء المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي اهمية خاصة من خلال تزويدها بمادة السبيس لإكساء شوارعها التي تعاني من مشاكل خدمية ، إضافة الى فك الاختناقات التي تشهدها تلك المناطق في حال هطول الأمطار ".