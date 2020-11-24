الحكيم يتحدث عن المدخل لحل الازمة العراقية

اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الثلاثاء، ان التحالف العابر للمكونات مدخل لحل الازمة العراقية، فيما اشار الى اهمية استثمار الطاقات البشرية وتحفيز الاقتصاد العراقي.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الحكيم بحث خلال استقباله السفير الاميركي لدى بغداد ماثيو تولير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة مشددا على تطوريها بما يخدم البلدين ويحفظ سيادة العراق".

واكد على "اهمية تطوير العملية السياسية والاستجابة للمتغيرات التي طرأت والواقع الاجتماعي في العراق"، ميينا ان "التحالف العابر للمكونات يمثل مدخلا لحل الازمة العراقية ومتغيرا ستراتيجيا في النظام السياسي".

وعن الوضع الاقليمي، اشار الحكيم الى "اهمية الحوار والتهدئة والتركيز على المشتركات"، مشددا على "ضرورة الحوار والوقوف عند المنتصف وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة".

ولفت الى "اهمية استثمار الطاقات البشرية وتحفيز الاقتصاد العراقي عبر تنويع مصادر الدخل وتحريك القطاعات المتلكئة ومكافحة الفساد وضبط النفقات لتجاوز الازمة المركبة المترتبة على تراجع اسعار النفط وتفتشي فيروس كورونا".