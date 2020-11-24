الكاظمي يؤكد أهمية توثيق جرائم 'داعش' بحق العراقيين

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أهمية توثيق جرائم تنظيم "داعش" التي ارتكبت بحق العراقيين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء، استقبل، اليوم الثلاثاء، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، كريم أسعد أحمد خان".
وأكد الكاظمي على "أهمية توثيق جرائم عصابات داعش الإرهابية التي ارتكبت بحق العراقيين"، معتبراً أنها "ستكون خطوة مهمة تجاه تمتين السلم المجتمعي، وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد، بالشكل الذي يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار مثل تلك الجرائم".
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