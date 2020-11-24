العراق يسعى إلى أول صفقة للدفع المسبق للنفط لدعم ماليته

قالت وزارة النفط إن العراق يسعى لإبرام أول صفقة على الإطلاق للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته في ظل سعيه لمواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال مسؤول في وزارة النفط ان "عملية الدفع المسبق لشحنات النفط هي جزء من خطة عاجلة لتمويل ميزانية الدولة وتجاوز الأزمة المالية".
واضاف: "لدينا التزامات تجاه أوبك لخفض الإنتاج، يجب دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية وأيضا لدعم اقتصادنا وهذا هو السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى طلب دفعات مالية تسدد مسبقا لشراء بعض من شحناتنا النفطية".
وأعلنت منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، عن تخفيضات قياسية في إنتاج النفط في النصف الأول من العام مع انهيار الطلب على الخام عندما بات العالم شبه متوقف بسبب إجراءات العزل العام التي تهدف لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني، لكن المجموعة تبحث حاليا تأجيل الزيادة أو تعميق خفض الإنتاج.
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