اصابة جنديين بنيران قناص في آمرلي

افاد مصدر امني، الاثنين، باصابة جنديين بنيران قناص في آمرلي شرقي صلاح الدين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك تعرضاً على اللواء ٥٢ جيش عراقي في قرية بسطامي في امرلي بنيران قناص ما أدى الحادث الى اصابة جنديين بجروح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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