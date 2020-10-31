رئيس وزراء مصر يعلن توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع العراق

اعلن رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، السبت، عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع العراق. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد، "نهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وسعداء بتوقيع المذكرات ونأمل تحويلها لمشاريع". Advertisements وأضاف "سنضع خطة زمنية محددة لتفعيل المذكرات الموقعة"، مؤكداً "توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع العراق". وتابع مدبولي "توافقنا على سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات التي تنفذها الخبرات المصرية وسننفذ المشروعات بما يحقق سعادة الشعبين العراقي والمصري".

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