الكعبي يوجه باستضافة وزير المالية وثلاثة مدراء عامين لمناقشة الورقة البيضاء والعجز المالي

وجه النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأربعاء، باستضافة وزير المالية وثلاث مدراء عامين لمناقشة الورضة البيضاء والعجز المالي. وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان فإن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب وجه باستضافة وزير المالية ومدير عام هيئة الكمارك ومدير عام هيئة الضرائب ومدير عام هيئة التقاعد لمناقشة الورقة البيضاء والعجز المالي".



وعقد البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، جلسته الـ17 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور 181 نائباً.



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