مجلس النواب يصوت على مقترح قانون الضمان الصحي

صوت مجلس النواب، الأربعاء، على مقترح قانون الضمان الصحي.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الضمان الصحي".
وعقد البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، جلسته الـ17 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور 181 نائباً.
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