ضبط أدوية معدة للتهريب في منفذ طريبيل

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار تمكن من ضبط أدوية بشرية لم يصرح بها ومعدة للتهريب إلى داخل العراق".

وأضافت أن "الأدوية بدون اوراق رسمية لدخولها مخالفة بذلك الضوابط والتعليمات النافذة، وتم مصادرة الأدوية ووفق محضر أصولي تم إحالتها إلى مركز شرطة كمرك طريبيل لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".