إيطاليا تعلن تسجيل 24991 إصابة جديدة بكورونا و205 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 24991 إصابة جديدة بكورونا و205 حالة وفاة.
وذكرت الوزارة أن حالات الوفاة المسجلة اليوم الأربعاء، هي أعلى من الحصيلة التي سجلت في 15 مايو والتي بلغت 200 حالة وفاة.
وسجلت إيطاليا إجمالي إصابات بكورونا بلغ 589766 حالة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 37905 حالة وفاة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قبل أيام فرض قيود جديدة للحد من فيروس كورونا، بينها إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.
وسجلت إيطاليا إجمالي إصابات بكورونا بلغ 589766 حالة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 37905 حالة وفاة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قبل أيام فرض قيود جديدة للحد من فيروس كورونا، بينها إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.
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