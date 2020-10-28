إيطاليا تعلن تسجيل 24991 إصابة جديدة بكورونا و205 وفاة

وذكرت الوزارة أن حالات الوفاة المسجلة اليوم الأربعاء، هي أعلى من الحصيلة التي سجلت في 15 مايو والتي بلغت 200 حالة وفاة.

وسجلت إيطاليا إجمالي إصابات بكورونا بلغ 589766 حالة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 37905 حالة وفاة.

