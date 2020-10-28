الوقف السني يقيم احتفالاً مركزياً بذكرى المولد النبوي الشريف

وذكر الديوان في بيان تلقت السومرية نسوز نسخة منه، أن "الاحتفال أقيم برعاية وحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبإشراف مباشر من رئيس ديوان الوقف السني الدكتور سعد كمبش، وبحضور الممثل عن رئاسة البرلمان، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وإمام وخطيب الحضرة القادرية الشيخ محمود جراد العيساوي ممثلا عن أئمة بغداد وخطبائها وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وعدد من المسؤولين والشخصيات الأكاديمية، فضلا عن الكادر المتقدم في الديوان من المديرين العامين، ومنتسبي الديوان".وأضاف أنه "تخلل الحفل كلمات للشخصيات الحاضرة استذكارا لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، و فعاليات تمثيلية احتفاء بذكرى المولد قدمتها ثانوية الانفال الإسلامية، فضلا عن استنكار الإساءة التي تعرض لها رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم".

وأكد :"كما تخلل الحفل فعالية إنشادية تغنت بحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدمتها فرقة إنشادية، فضلا عن قصيدة قدمها أحد التدريسيين في كلية الإمام الأعظم الجامعة تغنت بحب الرسول صلى الله عليه وسلم".

