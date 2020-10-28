كشفت تقارير صحافية في إيطاليا والبرتغال، أن فحص الكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما زالت نتيجته إيجابية عشية مواجهة فريقه يوفنتوس الإيطالي لضيفه برشلونة الاسباني في دوري أبطال أوروبا، من دون أن يصدر أي بيان رسمي يؤكد غيابه حتى الآن عن المواجهة المرتقبة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقالت إذاعة "تي في أي" البرتغالية إن رونالدو "خضع لفحص للكشف عن كوفيد-19 جاءت نتيجته ايجابية مرة جديدة".
وأشارت إلى أن النجم البرتغالي ينتظر حاليا فحصا آخر أجراه الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، إذا جاءت نتيجته إيجابية سيغيب بالتالي عن المباراة ضد برشلونة.
وأعلن عن إصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوعين خلال تواجده مع منتخب بلاده وخضع للحجر الصحي منذ عودته إلى إيطاليا.
وبحسب "تي في أي"، فان نتيجة رونالدو جاءت إيجابية خلال 18 فحصا خضع له للكشف عن فيروس كورونا.
في المقابل، أكدت شبكة "سكاي سبورت" وصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطاليتين أن نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية وسيغيب عن المباراة ضد برشلونة.
وغاب رونالدو عن 3 مباريات لفريقه، بينها ضد دينامو كييف الأوكراني في مستهل مشواره في دوري الأبطال وفاز فيها يوفنتوس بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، يحتاج الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إلى اختبار سلبي قبل 24 ساعة من موعد المباراة ضد برشلونة ليكون ضمن التشكيلة التي ستخوض اللقاء.
وواصل رونالدو، الذي لا تظهر عليه أعراض الفيروس، التدريب في المنزل حيث واظب على نشر مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في صالة ألعابه الرياضية الخاصة ذات التقنية العالية، بعد إجراء تعديلات على شكله الخارجي بحلقه شعر رأسه كاملا.
وكتب رونالدو تحت صور له وهو يرفع إبهامه في إشارة للنجاح "النجاح في الحياة لا يقاس بما تحققه، بل بالعقبات التي تتغلب عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو خضع لفحص كورونا 18 مرة.. والنتيجة لم تتغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.