رونالدو خضع لفحص كورونا 18 مرة.. والنتيجة لم تتغير

وقالت إذاعة "تي في أي" البرتغالية إن رونالدو "خضع لفحص للكشف عن كوفيد-19 جاءت نتيجته ايجابية مرة جديدة".

وأشارت إلى أن النجم البرتغالي ينتظر حاليا فحصا آخر أجراه الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، إذا جاءت نتيجته إيجابية سيغيب بالتالي عن المباراة ضد برشلونة.

وأعلن عن إصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوعين خلال تواجده مع منتخب بلاده وخضع للحجر الصحي منذ عودته إلى إيطاليا.

وبحسب "تي في أي"، فان نتيجة رونالدو جاءت إيجابية خلال 18 فحصا خضع له للكشف عن فيروس كورونا.

في المقابل، أكدت شبكة "سكاي سبورت" وصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطاليتين أن نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية وسيغيب عن المباراة ضد برشلونة.

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وغاب رونالدو عن 3 مباريات لفريقه، بينها ضد دينامو كييف الأوكراني في مستهل مشواره في دوري الأبطال وفاز فيها يوفنتوس بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، يحتاج الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إلى اختبار سلبي قبل 24 ساعة من موعد المباراة ضد برشلونة ليكون ضمن التشكيلة التي ستخوض اللقاء.

وواصل رونالدو، الذي لا تظهر عليه أعراض الفيروس، التدريب في المنزل حيث واظب على نشر مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في صالة ألعابه الرياضية الخاصة ذات التقنية العالية، بعد إجراء تعديلات على شكله الخارجي بحلقه شعر رأسه كاملا.

وكتب رونالدو تحت صور له وهو يرفع إبهامه في إشارة للنجاح "النجاح في الحياة لا يقاس بما تحققه، بل بالعقبات التي تتغلب عليها".