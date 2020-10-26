حزب البعث يعلن وفاة عزت الدوري

أعلن حزب البعث، الاثنين، عن وفاة عزت الدوري القيادي البارز في الحزب الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.
ونعت مواقع تابعة للحزب، الدوري بعد وفاته، فيما قالت "قيادة قطر العراق"، إنه "ترجل اليوم من على صهوة جواده"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن عزت الدوري مطلوب للسلطات العراقية، وأُعلن في أكثر من مناسبة عن مقتله واعتقاله، لكنه كان غالباً ما ينفي التصريحات التي تتحدث عن ذلك عبر تسجيلات صوتية.
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