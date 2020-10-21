الكاظمي للشركات الفرنسية: نحمي استثماراتكم ونعالج معوقاتها

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أكد مصطفى الكاظمي لرؤساء شركات فرنسية الاثنين أن بلاده تعمل على توفير الظروف الصحية لاستثماراتها ومعالجة ما تواجهها من معوّقات، وبحث مع المدير العام لليونسكو تطوير المناهج الدراسية في بلاده.

"الخليج 365" من لندن: خلال اجتماعه في باريس مع عدد من رؤساء الشركات الفرنسية، تحدث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن مستوى التحديات التي يواجهها العراق بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وانخفاض عائدات النفط. وشدد على عزم حكومته على تحويل هذه التحديات الى فرصة نجاح ينطلق منها الاقتصاد العراقي نحو تحوّل جذري في تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية، مشيرا الى اهمية الورقة البيضاء الإصلاحية التي تبنتها الحكومة لمواجهة تلك التحديات والى التجاوب الذي لاقته لما تضمنته من إصلاحات اقتصادية وإدارية فضلاً عن اشتمالها على تقليل النفقات الحكومية.

أكد الكاظمي لرؤساء الشركات الفرنسية حرص العراق على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة معها وسعيه لإدامة الزخم في تطويرالانتقالة الحقيقية في الاقتصاد، مثلما هو حريص على توفير الظروف الصحية والمناسبة للاستثمار ومعالجة ما يواجهه من معوّقات، منوهًا بأن العراق شرع بالفعل في حملة لمواجهة الفساد الإداري وتطويقه؛ إذ بدأت هذه الحملة تؤتي ثمارها.

مع مديرة اليونسكو

من جانب آخر بحث الكاظمي في باريس ايضا مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي سبل تعزيز عمل البرامج التي تديرها المنظمة الدولية في العراق وتوسعتها لاسيما ما يتعلّق منها بإعادة إعمار جامع النوري والمدينة القديمة في الموصل وجهود تأهيل شارع الرشيد وسط بغداد.

كما تم بحث التعاون الثقافي والتعليمي وتطوير المناهج الدراسية في العراق بما يتلاءم مع متطلبات التقدم والتحوّل في أساليب التعليم خاصة في ظل إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

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في وقت سابق اليوم، بحث الكاظمي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تطوير علاقات بلديهما في مواجهة الارهاب وتعزيز تعاونهما في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية وكذلك المبادرة الفرنسية لدعم اصلاحات الحكومة العراقية.

خلال اجتماعه مع ماكرون في قصر الأليزيه، بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما خاصة ما يتعلق منها في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية وفي مجال مكافحة الإرهاب.

ثلاث مذكرات

كما تم التوقيع بحضور الكاظمي ونظيره الفرنسي جان كاستيكس على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات النقل والزراعة والتعليم لتعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية وإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد وتطوير التعاون في مجال التعليم بين الطرفين وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية.

من المقرر ان يجري الكاظمي في برلين غدا الثلاثاء مباحثات مع المستشارة أنجيلا ميركل "على الرغم من تحديات وضع كورونا الصعب في برلين إلا أن مثل هذه الاجتماعات الهامة ممكنة أيضًا مع اتباع سياسة وقاية جيدة"كما قالت السفارة الالمانية في بغداد في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

اوضحت السفارة ان اللقاء سيتناول تعزيز العلاقات العراقية الالمانية في المجالات الاقتصادية ومكافحة وباء كورونا والحرب ضد تنظيم داعش وكذلك المواضيع الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.