رئيس الوقف السني يفتتح جامع 'الواحد الأحد' في الفلوجة

اعلن ديوان الوقف السني، الاربعاء، أن رئيسه سعد كمبش افتتح جامع "الواحد الأحد" في مدينة الفلوجة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الديوان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ديوان الوقف السني افتتح جامع الواحد الأحد في منطقة الجغيفي الثانية بمدينة الفلوجة وذلك بحضور قائممقام المدينة وتعهد بالتكفل باحتياجات الجامع كافة وافتتاح جوامع أخرى".



من جهته ابدى رئيس مجلس علماء الفلوجة وفقاً للبيان "الشكر لرئيس الوقف السني لمساهمته الفاعلة بافتتاح المساجد في مدينة الفلوجة والمدن الأخرى".



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