'المرأة ليست سلعة'.. الفتلاوي تعلق على سلفة الزواج للمرة الثانية

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها، "مصرف الرشيد يقرر منح سلفة زواج (١٠) مليون دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية !!"

وأضافت، "من المعيب أن يصدر مثل هكذا بيان من مصرف حكومي محترم.. والتوضيح الذي صدر لتبرير البيان هو عذر أقبح من فعل.. المرأة ليست سلعة للعرض أو للبيع".



جدير بالذكر أن مصرف الرشيد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.

بعد ذلك، أصدر المكتب الإعلامي لمصرف الرشيد، توضيحاً بشأن "سلفة الزواج" البالغة 10 ملايين دينار لـ"الموظف المتزوج للمرة الثانية"، والتي أعلن عنها اليوم.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قرار منح سلف زواج لكافة الشباب الموظفين وبغض النظر عن شرط التوطين معمول به حالياً".



وأضاف، أن "مجلس الإدارة وافق على إضافة تعديل إلى تعليمات تنفيذ القرار لاحقاً (تتضمن) شمول الراغبين بالزواج للمرة الثانية بالسلفة أعلاه وللظروف الخاصة (وفاة أو طلاق أو ظرف اخر) على ان لا يكون استفاد من هذه السلفة سابقاً".

وتابع، أن "ذلك جاء بعد الطلبات التي وردت للمصرف من خلال وسائل الاتصال ووسائل الاعلام، وأن إدارة المصرف أكدت الاستمرار بإطلاق خدمات أخرى وفق ما يحتاج اليه الشارع العراقي".