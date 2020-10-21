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رسام عراقي يفوز بجائزة دولية في حرية التعبير (صور)

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وقالت المنظمة وهي إحدى أكبر المنظمات الداعمة لحرية التعبير في النرويج، إنها اختارت الرسامين أحمد فلاح، وفين غراف، والرسامة سيري دوكين للحصول على الجائزة التي تمنح عادة للكتاب الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل قول الحقيقة.

وقررت المنظمة منح الجائزة العريقة هذا العام لرسامين بدلا من كتاب "نتيجة لتعرضهم لمضايقات من الحكومات وتهديدات من قبل الجماعات المتطرفة".

 

 

 

وتخصص أحمد، الذي ترك العراق بعد تهديدات كثيرة تعرض لها، في انتقاد التطرف والعنف والفساد، وتثير رسوماته منذ سنوات الكثير من الجدل والنقاشات، وقالت المنظمة إنها ستمنحه الجائزة "نتيجة لرسوماته المتميزة وجهوده في إرساء حرية التعبير".

واختارت المنظمة عرض رسمة لأحمد فلاح ينتقد فيها قرار صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بعدم نشر رسوم الكاريكاتير السياسية على صفحاتها.

 

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ودأب فلاح على السخرية من تنظيم داعش، والميليشيات، والمتهمين بالفساد، بالإضافة إلى الظواهر الاجتماعية السلبية، وكان من داعمي تظاهرات تشرين التي شهدتها البلاد في الوقت الاخير.
 
وستمنح الجائزة في حفل في العاصمة النرويجية أوسلو.

وشارك فلاح في الجائزة الرسام فين غراف الذي رسم على مدار 60 عاماً للصحف النرويجية

كما فازت بالجائزة الرسامة وأستاذة فن الكاريكاتير في جامعة أوسلو للفون سيري دوكين

وسُيمنح مبلغ الجائزة كتبرع لدعم أحد بيوت الكاريكاتير في النرويج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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