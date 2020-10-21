رسام عراقي يفوز بجائزة دولية في حرية التعبير (صور)

وقالت المنظمة وهي إحدى أكبر المنظمات الداعمة لحرية التعبير في النرويج، إنها اختارت الرسامين أحمد فلاح، وفين غراف، والرسامة سيري دوكين للحصول على الجائزة التي تمنح عادة للكتاب الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل قول الحقيقة.



وقررت المنظمة منح الجائزة العريقة هذا العام لرسامين بدلا من كتاب "نتيجة لتعرضهم لمضايقات من الحكومات وتهديدات من قبل الجماعات المتطرفة".

وتخصص أحمد، الذي ترك العراق بعد تهديدات كثيرة تعرض لها، في انتقاد التطرف والعنف والفساد، وتثير رسوماته منذ سنوات الكثير من الجدل والنقاشات، وقالت المنظمة إنها ستمنحه الجائزة "نتيجة لرسوماته المتميزة وجهوده في إرساء حرية التعبير". واختارت المنظمة عرض رسمة لأحمد فلاح ينتقد فيها قرار صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بعدم نشر رسوم الكاريكاتير السياسية على صفحاتها.

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