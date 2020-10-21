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وقررت المنظمة منح الجائزة العريقة هذا العام لرسامين بدلا من كتاب "نتيجة لتعرضهم لمضايقات من الحكومات وتهديدات من قبل الجماعات المتطرفة".
واختارت المنظمة عرض رسمة لأحمد فلاح ينتقد فيها قرار صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بعدم نشر رسوم الكاريكاتير السياسية على صفحاتها.
وستمنح الجائزة في حفل في العاصمة النرويجية أوسلو.
وشارك فلاح في الجائزة الرسام فين غراف الذي رسم على مدار 60 عاماً للصحف النرويجية
كما فازت بالجائزة الرسامة وأستاذة فن الكاريكاتير في جامعة أوسلو للفون سيري دوكين
وسُيمنح مبلغ الجائزة كتبرع لدعم أحد بيوت الكاريكاتير في النرويج.
كانت هذه تفاصيل خبر رسام عراقي يفوز بجائزة دولية في حرية التعبير (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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