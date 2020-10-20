حقيقة ترشيح المالكي للانتخابات القادمة

كشف مصدر مسؤول في ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن حقيقة ترشيح رئيس الائتلاف نوري المالكي للانتخابات القادمة.

وقال المصدر في تصريح تابعته الخليج 365، ان "ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن نية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عدم الترشح للانتخابات القادمة، هو غير صحيح اطلاقا".

واضاف ان "المالكي سيرأس مرشحي الائتلاف في الانتخابات المزمع اجراؤها عام ٢٠٢١ ضمن محافظة بغداد".