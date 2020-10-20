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حقيقة ترشيح المالكي للانتخابات القادمة

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كشف مصدر مسؤول في ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن حقيقة ترشيح رئيس الائتلاف نوري المالكي للانتخابات القادمة.

وقال المصدر في تصريح تابعته الخليج 365، ان "ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن نية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عدم الترشح للانتخابات القادمة، هو غير صحيح اطلاقا".

 

واضاف ان "المالكي سيرأس مرشحي الائتلاف في الانتخابات المزمع اجراؤها عام ٢٠٢١ ضمن محافظة بغداد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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