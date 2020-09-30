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دولة عربية تسجل اعلى حصيلة يومية لاصابات كورونا منذ تفشي الجائحة

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أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، الأربعاء، عن تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس ، من بينها 1765 إصابة محلية، في أعلى نسبة إصابات يومية منذ بداية تفشي الجائحة.
وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، إن "الحالات المحلية توزعت ما بين 745 في العاصمة عمان، و43 في الكرك، و67 في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، و3 في جرش، و23 في إربد، و5 في العقبة، وحالة واحدة في كل من المفرق والطفيلة".

وأضاف: "سجل اليوم أيضا 4 حالات وفاة بالفيروس لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 61 حالة".

وأشار جابر إلى تسجيل 130 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

وأكد إجراء 16621 فحصا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1220822 فحصا.

وتشير الأرقام المعلنة، إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة يتجه نحوالارتفاع، رغم الإجراءات الوقائية المتخذة، وبعد أن كان الأردن يسير نحو إعلان لا إصابات محلية يومية. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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