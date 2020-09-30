دولة عربية تسجل اعلى حصيلة يومية لاصابات كورونا منذ تفشي الجائحة

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، الأربعاء، عن تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1765 إصابة محلية، في أعلى نسبة إصابات يومية منذ بداية تفشي الجائحة.
وأضاف: "سجل اليوم أيضا 4 حالات وفاة بالفيروس لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 61 حالة".
وأشار جابر إلى تسجيل 130 حالة شفاء جديدة من الفيروس.
وأكد إجراء 16621 فحصا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1220822 فحصا.
وتشير الأرقام المعلنة، إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة يتجه نحوالارتفاع، رغم الإجراءات الوقائية المتخذة، وبعد أن كان الأردن يسير نحو إعلان لا إصابات محلية يومية.
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