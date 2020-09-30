بعد انقطاع دام أكثر من سبعة اشهر.. أستئناف الرحلات المباشرة من البصرة لاسطنبول

اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، عودة استئناف الرحلات المباشرة من محطة مطار البصرة الدولي الى محطة مطار اسطنبول بعد توقف استمر أكثر من سبعة اشهر.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان تلقته الخليج 365، انه "استناداً الى توجيه وزير النقل ناصر حسين الشبلي انطلقت الرحلة الاولى المرقمة IA221 في موعدها المحدد ضمن جدول رحلات الشركة الذي سيتضمن تخصيص رحلة اسبوعياًمن البصرة الى اسطنبول وبالعكس على امل زيادة عدد الرحلات لهذا القطاع المهم قريباً وج الذي سيوفر خدمات مميزة للمسافرين الكرام في المحافظات الجنوبية".

واضاف ان "وزير النقل اعلن مؤخراً الاتفاق مع الجانب التركي على عودة استئناف رحلات الناقل الوطني المجدولة من المطارات المحلية الى المطارات التركية وبالعكس بشكلٍ طبيعي مع اهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل سلطتي الطيران المدني العراقية والتركية للوقاية من خطر الاصابة بجائحة كورونا".