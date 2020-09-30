التربية توجه باعتماد معدل البقاء في ثانوية المتفوقين والمتفوقات (70%) بدلاً من (75%)

وجهت وزارة التربية، الاربعاء، باعتماد معدل البقاء في ثانوية المتفوقين والمتفوقات (70%) بدلاً من (75%).

وقال الوزير علي حميد الدليمي في بيان تلقت الخليج 365، تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وجه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة باعتماد معدل البقاء في ثانوية المتفوقين والمتفوقات (70%) بدلاً من (75%)".

واضاف ان "ذلك جاء مراعاةً لظروف أبنائنا الطلبة وحرصاً على مستقبلهم الدراسي".