وجهت وزارة التربية، الاربعاء، باعتماد معدل البقاء في ثانوية المتفوقين والمتفوقات (70%) بدلاً من (75%).
وقال الوزير علي حميد الدليمي في بيان تلقت الخليج 365، تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وجه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة باعتماد معدل البقاء في ثانوية المتفوقين والمتفوقات (70%) بدلاً من (75%)".
واضاف ان "ذلك جاء مراعاةً لظروف أبنائنا الطلبة وحرصاً على مستقبلهم الدراسي".
كانت هذه تفاصيل خبر التربية توجه باعتماد معدل البقاء في ثانوية المتفوقين والمتفوقات (70%) بدلاً من (75%) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.