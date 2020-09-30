الرافدين يحدد نسبة فائدة قروض الـ 50 مليون دينار لترميم الدور السكنية

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، أن نسبة فائدة قروض الـ 50 مليون دينار لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و30 مليوناً للمواطنين، تصل إلى 5%.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن على "المواطنين والموظفين زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تأهيل وترميم الدور السكنية".
وأضاف البيان، أن "المصرف وجه فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على تلك القروض".
وأضاف البيان، أن "المصرف وجه فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على تلك القروض".
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