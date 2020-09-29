الفتح يطالب الحكومة بالعمل الجاد لكشف من يقف خلف جريمة الرضوانية البشعة

اكد تحالف الفتح، الثلاثاء، ان الارهاب وخلاياه ومجموعاته الغاشمة تهديد مباشر للسلم والامن ويحاول من خلال عملياته خلط الاوراق، مطالبا الحكومة بالعمل الجاد لكشف من يقف خلف جريمة الرضوانية البشعة.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستنكر الخرق الامني الذي حدث امس وراح ضحيته عائلة مكونة من سبعة اشخاص"، مبينا انها "جريمة بشعة وعدوان على ابناء شعبنا الصابر".

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واضاف "اننا في هذه اللحظة العصيبة التي يمر بها الوضع الامني ندين هذه الاعمال من اي مصدر اتت، حيث تستهدف ارواح الابرياء وتنتهك حرمة المناخ الوطني وتستهدف السلم والامن المجتمعي"، مشيرا الى ان "الارهاب وخلاياه ومجموعاته الغاشمة هي تهديد مباشر للسلم والامن والاستقرار الوطني وهو يحاول عبر هذه العمليات والخروقات خلط الاوراق وبث الفتنة الشوهاء واتهام الفصائل الوطنية المجاهدة".

وطالب التحالف "الحكومة والاجهزة الامنية بالعمل الجاد والحازم من اجل كشف من يقف خلف هذه الجريمة البشعة وان لا تسمح لقوى الارهاب والجريمة ان تعبث بأمن العراق وشعبه و حماية العراقيين من استهداف الارهاب وقوى الفتنة".