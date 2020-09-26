ائتلاف النصر يدين بأشد العبارات النيل من مقام المرجعية العليا

ادان ائتلاف النصر، السبت، بأشد العبارات النيل من مقام المرجعية العليا.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين بأشد العبارات النيل من مقام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف من أي طرف كان، ويعده تطاولاً بحق العراق وشعبه وسلامة نظامه".

واضاف ان "المرجعية المتمثلة بالسيد علي السيستاني (أدام الله ظله) كانت وما زالت وستبقى هي المرجعية الوطنية الراعية لمصالح الدولة العراقية، وجميع ما أطلقته من مبادرات وأكدت عليه من وصايا إنما تصب بصالح العراق وسلامة حاضره ومستقبله".