الاعلام الامني تعلن مقتل خمسة ارهابيين بانفجار سيارة مفخخة في الرطبة

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن مقتل خمسة ارهابيين بانفجار سيارة مفخخة في الرطبة.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من خلال المتابعة والتدقيق تبين انفجار عجلة مفخخة نوع "بيك اب تك" قمارة بيضاء اللون في صحراء الحسينيات التابعة لقضاء الرطبة اثناء قيام مجموعة ارهابية بتفخيخها داخل احد أوكار عصابات داعش الإرهابية".
واضافت ان "ذلك ادى الى مقتل خمسة إرهابيين كانوا يقومون بتفخيخ العجلة".
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