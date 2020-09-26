الإعلام الأمني: داعش نشر خبرا مفبركا واستعان بصور من خارج العراق

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اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، ان تنظيم داعش نشر خبرا مفبركا عن قتل منتسب في كركوك، مشيرة الى انه استعان بصور من خارج العراق.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تستمر عصابات داعش الأرهابية في فبركة اعلامها لتظليل الراي العام ظنا منها بأنها قادرة على التاثير وخلط الاوراق، حيث نشرت يوم أمس صورة على انها استطاعت مِن قتل احد منتسبي الاستخبارات في محافظة كركوك نحرا وعززت ذلك بصور مِن خارج العراق".
واضافت ان "الاستخبارات العراقية تنفي نفياً قاطعاً فقدان احد منتسبيها او تعرضه للقتل على يد عصابات داعش الأرهابية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.