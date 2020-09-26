اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين شمالي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن اشتباكات اندلعت بين قوات أمنية وجماعة مسلحة في منطقة الفرض في وادي خالد شمالي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام إن اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين القوة الضاربة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومسلحين متحصنين داخل منزل معزول في خراج بلدة الفرض.
وحسب تقارير أخرى، فإن دورية للقوة الضاربة في قوى الأمن الداخلي أوقفت أحد الأشخاص، إلا أن المسلحين اشتبكوا معها مما استدعى تدخل الجيش.
وحسب تقارير أخرى، فإن دورية للقوة الضاربة في قوى الأمن الداخلي أوقفت أحد الأشخاص، إلا أن المسلحين اشتبكوا معها مما استدعى تدخل الجيش.
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