بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باعادة فتح المتنزهات في بغداد وباقي المحافظات، عادت الحيات الى هذه المتنزهات تدريجيا بعد توافد العوائل العراقية اليها. وجاء قرار فتح المتنزهات بشرط التشديد على الاجراءات الوقائية والالتزام بالشروط الصحية التي فرضتها اللجنة ووزارة الصحة لمنع انتشار وباء كورونا. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اشهر على اغلاقها.. الحياة تعود الى المتنزهات 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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