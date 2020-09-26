وفاة آمر الجناح الفني في كلية القوة الجوية بفيروس كورونا

افاد مصدر امني، السبت، بوفاة آمر الجناح الفني في كلية القوة الجوية بفيروس كورونا.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "آمر الجناح الفني في كلية القوة الجوية العميد ستار جبار الساعدي، توفي اليوم بفيروس كورونا".
واضاف ان "العميد كان قد اصيب في وقت سابق بفيروس كورونا".
واضاف ان "العميد كان قد اصيب في وقت سابق بفيروس كورونا".
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