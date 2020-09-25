عمليات كربلاء تعلن تأمين 135 كم في حدود المحافظة استعداداً لزيارة الأربعين

أعلنت قيادة عمليات كربلاء، الجمعة، إنهاء استعداداتها لتأمين أكثر من ١٣٥ كم في ستة محاور رئيسية في المحافظة خاصة الصحراء الغربية.

وقال قائد العمليات اللواء الركن علي الهاشمي في حديث لـ الخليج 365، إن "أجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والحشد أمنت ستة محاور رئيسية برياً وجوياً خاصة المناطق الصحراوية غرب المحافظة المحاذية مع محافظة الأنبار وبادية النجف لتأمينها".



وأضاف الهاشمي، أن "ذلك جاء استعدادا لاستقبال زيارة الأربعين بمشاركة أكثر من ٣٠ ألف عنصر أمني".

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