الكاظمي: تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له بالعراق

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية".



واضاف الكاظمي، "نؤكد ان يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق".

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