أهم الخضراوات التي تساعد على تنظيف الأسنان.. تعرف عليها

أوضح طبيب الأسنان الألماني شتيفان تسيمر أن سبب تسوس الأسنان يرجع ‫إلى التغذية الخاطئة، حيث ينشأ التسوس بسبب تناول الكثير من ‫الكربوهيدرات خاصة السكر. وتستخدم البكتيريا الموجودة ‫على رواسب الأسنان السكر لإنتاج أحماض تتسبب بدورها في حدوث تسوس ‫الأسنان.وأشار تسيمر إلى أن الأمر لا يعتمد فقط على ما نأكله، بل متى وكيف، ‫موضحا أنه أثناء فترات الراحة بين الوجبات تحدث عمليات معقدة في الفم، ‫فهناك ترسبات البكتيريا التي تنتج الأحماض من السكر، ثم تنخفض قيمة ‫الأس الهيدروجيني لمستوى متدنٍ (أي ترتفع الحموضة)، وتتم إزالة الكالسيوم الموجود على الأسنان.

وأضاف تسيمر أن الأمر يستغرق حوالي 45 دقيقة حتى تتجاوز قيمة ‫الأس الهيدروجيني هذه القيمة مرة أخرى، وخلال هذا الوقت تكون السن ‫ضعيفة.



‫والخبر الجيد أن الجسد ينظم هذا بنفسه إذا أخذ وقتا كافيا لذلك. وهذا ‫يعني أخذ راحة لعدة ساعات بين الوجبات وعدم تناول وجبة خفيفة أو شرب أي ‫شيء بينها.

‫الخضروات وجبة مثالية

‫وتعد الخضروات هي الاختيار الصحيح فيما يخص الوجبات البينية، نظرا لأنها ‫تحتوي على سكريات أقل وتحتاج لمزيد من المضغ، وذلك مثل أعواد الكرفس ‫الغني بالألياف الذي ينظف الأسنان إلى حد ما، كما أن الفلفل والجزر ‫مفيدان أيضا.

‫ولمن يفضلون الأطعمة الحلوة يمكنهم تناول التفاح الذي يحتوي على نسبة من السكر ولكنها ليست عالية. وعلى العكس من هذا فإن تناول فواكه ‫تحتوي على نسبة عالية من السكر كالموز يستلزم استخدام فرشاة الأسنان ‫بعدها على الفور.

‫أطعمة تلتصق بالأسنان.. تجنبها!

‫‫ويفضل أيضا تناول الأطعمة التي لا تلتصق بالأسنان، حيث يسبب التصاقها ‫صعوبة غسلها وبقاءها لفترة أطول على الأسنان، ومن ثم الإضرار بالأسنان، ‫فرقائق البطاطس على سبيل المثال تلتصق بأسطح المضغ وتتسبب في الإضرار ‫بها عبر محتواها العالي من الكربوهيدرات.

‫فيتامينات مهمة

‫وبشكل عام تلعب الفيتامينات دورا مهما في الحفاظ على صحة الأسنان والفم ‫ككل، فالثمار والخضروات ذات الأوراق الخضراء والخضروات الصفراء تحتوي ‫على الكثير من فيتامين "إيه" (A)، وهذا بدوره مفيد للغشاء المخاطي المبطن للفم. ‫كما يمتاز فيتامين "دي" (D) ‫بأهمية كبيرة لنمو الأسنان وقوتها.

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متى يجب خلع ضرس العقل؟

في بعض الحالات يتسبب ضرس العقل في آلام ‫شديدة تستوجب خلعه. وفي هذا الجانب، أوضح اختصاصي جراحة الفم والفك والوجه الألماني تورستن رايشرت أن متاعب ضرس العقل ‫تحدث بسبب صغر الفك أو خروجه من الموضع غير الصحيح -أي ظهوره من اللثة بشكل جزئي أو ‫خروجه مقلوبا- مما يتسبب في صغر فتحة ضرس العقل، وكذلك ‫مرافقة أكياس له تتسبب في تضرر العظام والجذور في منطقته.

‫وأضاف رايشرت أن أضراس العقل غالبا ما ‫تتسبب في حدوث متاعب مثل الالتهابات والورم والألم، وقد تضر أيضا ‫بالأسنان المجاورة.

‫وأردف خبير جراحة الفم الألماني أن أضراس العقل تظهر حتى سن الـ 20، مشيرا إلى أنه يجب أن ‫يتم خلعها -إن تطلب الأمر ذلك- قبل سن الـ 25، حيث يكون من ‫السهل استئصال العظام المحيطة رغم تشكل الجذور. وقد يضطر الطبيب لخلع ‫ضرس العقل مبكرا إذا أعاق خروج الأضراس المجاورة.

كما يخلع ضرس العقل أيضا في حال حدوث مضاعفات عند البزوغ، مثل عدوى ‫حول تاج السن تسبب ألما شديدا عند فتح الفم، وكذلك إذا كان من المحتمل أن ‫يتسبب ضرس العقل بحدوث مضاعفات في مرحلة ما.