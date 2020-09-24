تعرف على مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2020

2020-09-24 | 23:07
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نجحت 8 فرق في التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بينها 5 أندية عربية.
ومن المقرر أن تقام الأدوار التالية وبداية من دور 16 من مباراة واحدة وبنظام خروج المغلوب.
وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 17 تشرين الاول المقبل موعدًا لانطلاق منافسات فرق شرق آسيا.
مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020
1-الأهلي السعودي ضد شباب الأهلي الإماراتي.
2-استقلال طهران الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي.
3-النصر السعودي ضد التعاون.
2- السد القطري ضد برسبوليس الإيراني.
ولم تبدأ منافسات فرق شرق آسيا حتى الآن، ومن المقرر انطلاقها يوم 17 تشرين الاول المقبل وحتى 28 من تشرين الثاني التالي في ماليزيا، التي ستحتضن مبارياتها حتى نصف النهائي.
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