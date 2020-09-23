فيديو يحبس الأنفاس… طار بسريره على ارتفاع 800 متر

نشر طيار المظلات التركي حسن كافال مقطع فيديو يحبس الأنفاس عبر حسابه الرسمي على يوتيوب، اذ ظهر فيه وهو يطير بسريره على ارتفاع 800 متر باستخدام المظلات فقط.
فقد قام كافال بالطيران معَلِّقاً سريره وطاولة ومصباح بالمظلات، قبل أن يعصب عينيه ليأخذ قيلولة صغيرة أثناء الطيران فوق منطقة ألانيا، في ولاية أنطاليا التركية.
ونهض الطيار المحترف البالغ من العمر 28 عاماً، على صوت المنبه ليهبط على شاطئ كليوباترا.
وحسن كافال، مشهور بمغامراته الغريبة اذ سبق وحلّق بأريكة وغرفة جلوس.
ونهض الطيار المحترف البالغ من العمر 28 عاماً، على صوت المنبه ليهبط على شاطئ كليوباترا.
وحسن كافال، مشهور بمغامراته الغريبة اذ سبق وحلّق بأريكة وغرفة جلوس.
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