الاستخبارات العسكرية تعلن ضيط مخبأ صواريخ وقواعد للاطلاق جنوب شرق الرطبة

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن ضيط مخبأ صواريخ وقواعد للاطلاق جنوب شرق الرطبة في الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من اجل اجهاض اي عملية ارهابية تستهدف امن قطعاتنا الامنية والمواطنين وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتتسيق مع قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة وقوة من فوج المغاوير بمداهمة احد الدور المتروكة والتي تعود لعائلة داعشية في وادي الخزيمي جنوب الطريق الدولي السريع جنوب شرق الرطبة تستخدم وكرا ومحطة للاستراحة ومنطلقا لتنفيذ هجمات ارهابية".

وأضافت أنه "تم ضبط بداخله خمسة صواريخ كاتيوشا وثلاث منصات لاطلاق الصواريخ فيما قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها".