شقيق مدير الكي كارد يوجه مناشدة الى رئيس الجمهورية

وجه علاء عبد الحسين شقيق مدير شركة الكي كارد بهاء عبد الحسين الذي تم اعتقاله قبل ايام في مطار بغداد، مناشدة الى رئيس الجمهورية برهم صالح للتدخل والسماح لذويه والمحامين اللقاء بمدير الشركة. واضاف ان "شقيقي يحتاج الى علاج مزمن لضغط الدم وارتجاف عضلة القلب والذي يشكل عدم تناوله خطرا كبيرا على حياته". وادناه نص المناشدة:

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