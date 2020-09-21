حجر مدافع الشرطة للاشتباه باصابته بكورونا

2020-09-21 | 00:05
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اعلن نادي الشرطة الرياضي، حجر مدافع فريقه الكروي كرار محمد، للاشتباه باصابته بفيروس كورونا.
واضاف النادي انه "سيتم اعادة فحص اللاعب للتأكد من حالته الصحية".
وتعادل الشرطة اليوم امام استقلال طهران بهدف لمثله في دوري ابطال اسيا.
واعلن مدرب نادي الشرطة عبد الغني شهد في تصريح صحفي، ان مدرب اللياقة الاسباني غونزالو رودريغيز، بفيروس كورونا.
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