حجر مدافع الشرطة للاشتباه باصابته بكورونا

رياضة 2020-09-21 | 00:05 1,173 مشاهدة اعلن نادي الشرطة الرياضي، حجر مدافع فريقه الكروي كرار محمد، للاشتباه باصابته بفيروس كورونا وذكر النادي في بيان مقتضب انه "تم حجر لاعب الشرطة كرار محمد احترازياً لشكوك باصابته بفايروس كورونا". واضاف النادي انه "سيتم اعادة فحص اللاعب للتأكد من حالته الصحية". Advertisements وتعادل الشرطة اليوم امام استقلال طهران بهدف لمثله في دوري ابطال اسيا. واعلن مدرب نادي الشرطة عبد الغني شهد في تصريح صحفي، ان مدرب اللياقة الاسباني غونزالو رودريغيز، بفيروس كورونا. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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