نائب يدعو رئاسة البرلمان إلى وضع القوى السياسية أمام 'الأمر الواقع'

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض القوى السياسية تقول أمام الإعلام شيئاً وفي الخفاء أشياء مختلفة، وكان لضغط الجماهير دوره الفاعل في إرغام تلك الجهات على تحريك المياه الراكدة والمضي في تشريع بعض القوانين التي تصب بمصلحة المواطن".وأشار إلى ان "انخفاض وتيرة الضغط الشعبي جعل تلك الأطراف تتنفس الصعداء وتعود إلى أسلوب المماطلة والتسويف في تمرير باقي القوانين التي طالبت بها الجماهير ومن بينها عرقلة استكمال قانون الانتخابات".

وأضاف، أن "رئاسة البرلمان مسؤولة أمام الجماهير في حال لم تضع النقاط على الحروف وتمضي في وضع قانون الانتخابات على جدول الأعمال وفرض الأمر الواقع على القوى السياسية كي تصبح الصورة واضحة أمام الجماهير في معرفة الأطراف التي لا تريد إجراء انتخابات مبكرة والاطراف الاخرى الساعية فعلا لتلبية مطالب الجماهير".



وشدد البديري، على "ضرورة أن تكون الجلسة علنية وبشكل مباشر وأمام الرأي العام ليأخذ كل ذي حق حقه".