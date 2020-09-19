البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الحالي، برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 182 نائباً. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الحالي". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عدد النواب الذين حضروا الجلسة وصل إلى 182 نائبا".

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