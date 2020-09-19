الرافدين يصدر بياناً بشأن فائدة قروض البناء

أكد مصرف الرافدين، السبت، أن نسبة فائدة قروض الـ50 مليون دينار المخصصة للبناء في قطعة أرض تصل الى 5 بالمئة.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نسبة فائدة قروض الـ50 مليون دينار المخصصة للبناء في قطعة أرض تصل الى 5 بالمئة".
وأضاف أن "مدة تسديد قروض البناء تكون بفترة 10 سنوات"، مشيراً إلى أن "التقديم على القرض يكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض".
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