الرافدين يصدر بياناً بشأن فائدة قروض البناء

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نسبة فائدة قروض الـ50 مليون دينار المخصصة للبناء في قطعة أرض تصل الى 5 بالمئة".

وأضاف أن "مدة تسديد قروض البناء تكون بفترة 10 سنوات"، مشيراً إلى أن "التقديم على القرض يكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض".