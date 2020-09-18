بايرن ميونخ يكتسح شالكه بثمانية اهداف في البوندسليغا

رياضة 2020-09-18 | 22:23 748 مشاهدة

أعاد نادي بايرن ميونخ الألماني إلى الأذهان، ذكرى فوزه على أعاد نادي بايرن ميونخ الألماني إلى الأذهان، ذكرى فوزه على برشلونة (8-2)، بدوري أبطال أوروبا، بفوز حققه اليوم أمام شالكه، في منافسات الدوري الألماني. واكتسح العملاق البافاري نظيره شالكه بثمانية أهداف نظيفة، في إطار أولى مباريات الموسم الجديد للدوري الألماني. سيرج جنابري سجل ثلاثة أهداف لبايرن ميونخ في الدقائق (4، 47، 59). Advertisements وأحرز ليون جورتيسكا هدفًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 19.



كما سجل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ من ركلة جزاء في الدقيقة 31. كما سجل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ من ركلة جزاء في الدقيقة 31. وتوماس مولر هز شباك شالكه بهدف في الدقيقة 69، وأعقبه هدفًا لليروي ساني في الدقيقة 71. واختتم جمال موسيالا أهداف المباراة بهدف سجله في الدقيقة 81 من عمر المباراة. بذلك يحصل بايرن ميونخ، حامل اللقب، على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبوندسليجا. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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