بايرن ميونخ يكتسح شالكه بثمانية اهداف في البوندسليغا

2020-09-18 | 22:23
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أعاد نادي بايرن ميونخ الألماني إلى الأذهان، ذكرى فوزه على برشلونة (8-2)، بدوري أبطال أوروبا، بفوز حققه اليوم أمام شالكه، في منافسات الدوري الألماني.
سيرج جنابري سجل ثلاثة أهداف لبايرن ميونخ في الدقائق (4، 47، 59).
وأحرز ليون جورتيسكا هدفًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 19.
كما سجل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ من ركلة جزاء في الدقيقة 31.
وتوماس مولر هز شباك شالكه بهدف في الدقيقة 69، وأعقبه هدفًا لليروي ساني في الدقيقة 71.
واختتم جمال موسيالا أهداف المباراة بهدف سجله في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
بذلك يحصل بايرن ميونخ، حامل اللقب، على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبوندسليجا.
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