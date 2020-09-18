رياضة 2020-09-18 | 21:41 4,906 مشاهدة اعلن نادي الزوراء الرياضي، تعليق تدريبات النوارس ليوم غد بسبب مشاركة اللاعبين والكادر التدريبي والاداري في مراسيم تشييع اسطورة الكرة العراقية احمد راضي. وذكر النادي في بيان ان الوحدة التدريبية للفريق يوم غد السبت، تم تعليقها من اجل مشاركة جميع العاملين في النادي متمثلاً بالهيئة الادارية والكوادر الادارية والتدريبة واللاعبين في التشييع الرمزي لأسطورة نادي الزوراء النورس الطائر الكابتن احمد راضي ( رحمه الله )".



واوضح ان "التجمع يكون في الساعة الرابعة والنصف عصراً في اليرموك ساحة قحطان". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشييع احمد راضي يعلق تدريبات النوارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.